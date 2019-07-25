FACUA denuncia a otros 7 festivales de música por impedir el acceso con comida y bebida del exterior
Son los eventos Cabo de Plata, Atlantic Fest, Low Festival, Bay of Biscay, Reggaeton Beach Festival y Unite With Tomorrowland.
FACUA.org
España-25/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a siete festivales de música que se celebran entre los días 25 y 28 de julio por prohibir el acceso a sus intalaciones con alimentos o bebida adquiridos en el exterior. Se trata del Cabo de Plata en Barbate (Cádiz), Atlantic F