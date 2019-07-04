FACUA denuncia a otros cinco festivales por prohibir el acceso a sus instalaciones con comida y bebida
Se trata de los eventos Resurrection Fest, Río Babel, Silfest Valdeorras, Rock Fest Barcelona y Huercasa Country.
FACUA.org
España-04/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a los festivales de música Resurrection Fest, Río Babel, Silfest Valdeorras, Rock Fest Barcelona y Huercasa Country, que se han empezado a celebrar los días 3 y 4 de julio en Viveiro (Lugo), Madrid, Valdeorras (Orense),