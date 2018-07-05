FACUA denuncia a Producciones Baltimore por no permitir el acceso al Low Festival con comida y bebida
La asociación considera que podría existir una cláusula abusiva ya que la actividad principal del evento es el desarrollo de un espectáculo musical, no la hostelería.
FACUA.org
España-05/07/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Producciones Baltimore, la organizadora del festival de música Low Festival, que se celebra los días 27, 28 y 29 de julio en Benidorm, ante el Servicio Territorial de Comercio y Consumo de Alicante por prohibir el acceso a las inst