FACUA denuncia a Producciones RocknRock por no permitir acceder con comida y bebida al RockFest Barcelona
La prohibición de entrar al festival con alimentos adquiridos en el exterior puede suponer una cláusula abusiva, ya que la actividad principal del evento es la celebración de conciertos y no la hostelería.
FACUA.org
España-09/07/2018
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