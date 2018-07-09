Nuestras acciones

FACUA denuncia a Producciones RocknRock por no permitir acceder con comida y bebida al RockFest Barcelona

La prohibición de entrar al festival con alimentos adquiridos en el exterior puede suponer una cláusula abusiva, ya que la actividad principal del evento es la celebración de conciertos y no la hostelería.

FACUA.org
España-09/07/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Producciones RocknRock SL, la organizadora del festival de música RockFest Barcelona, que se celebró los días 5, 6 y 7 de julio en Santa Coloma de Gramenet, ante la Agencia Catalana del Consumo por prohibir el acceso a las i

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos