Nuestras acciones

FACUA denuncia a Ryanair por dificultar el check-in online a los pasajeros que eligen volar sin equipaje de mano

La aerolínea insta a pagar un recargo por la bolsa para poder finalizar el proceso mediante una ventana emergente donde no aparece por defecto un botón para cerrarla. Es necesario disminuir el zoom en el navegador web para lograrlo.

FACUA.org
España-03/09/2025

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ryanair ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por dificultar el check-in online a aquellos pasajeros que eligen volar sin equipaje de mano.

La compañía insta a pagar un recar

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos