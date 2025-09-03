FACUA denuncia a Ryanair por dificultar el check-in online a los pasajeros que eligen volar sin equipaje de mano
La aerolínea insta a pagar un recargo por la bolsa para poder finalizar el proceso mediante una ventana emergente donde no aparece por defecto un botón para cerrarla. Es necesario disminuir el zoom en el navegador web para lograrlo.
FACUA.org
España-03/09/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ryanair ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por dificultar el check-in online a aquellos pasajeros que eligen volar sin equipaje de mano.
La compañía insta a pagar un recar