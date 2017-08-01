FACUA denuncia a Vodafone por activar el servicio de pago Dicta SMS sin consentimiento de sus clientes
Cuando un cliente no puede atender una llamada se graba un mensaje que luego se trasmite en forma de texto al usuario: el que recibe la llamada no paga, pero quien la realiza sí: 30 céntimos por cada SMS.
FACUA.org
España-01/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Vodafone España SAU ante las autoridades de Consumo por activar por defecto a todos sus clientes, sin que exista consentimiento previo por parte de éstos, el servicio denominado Dicta SMS.
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