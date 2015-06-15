FACUA denuncia a Vodafone por cobrar sin autorización una nueva tarifa al superar los bonos de datos
La asociación recuerda que dar un servicio por el que se requiere un pago sin petición previa está expresamente prohibido por la Ley General de Defensa de los Consumidores.
FACUA.org
España-15/06/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vodafone por dar de alta en el servicio + Megas a la mayoría de sus usuarios de móviles con diferentes tarifas (cualquier plan Mini, Smart o Red) sin que los clientes hayan solicitado el servicio. La empresa ha aprovechado e