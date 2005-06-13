FACUA denuncia a Vodafone por dar de alta a los clientes sin su consentimiento en el servicio de 'roaming'
La compañía vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que prohíbe la imposición de servicios no solicitados.
FACUA.org
España-13/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Vodafone ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo por dar de alta a sus clientes e