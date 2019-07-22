Nuestras acciones

FACUA denuncia a Vueling por la denigración machista a una mujer a la que negó el embarque por su escote

La asociación considera aberrante la actuación de la aerolínea y pide sanciones contundentes por esta actitud discriminatoria.

FACUA.org
España-22/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la aerolínea Vueling ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Agencia Catalana de Consumo, donde tiene su sede social la compañía, por impedir el embarque de una pasajera acusándola de llevar un b

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