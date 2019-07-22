FACUA denuncia a Vueling por la denigración machista a una mujer a la que negó el embarque por su escote
La asociación considera aberrante la actuación de la aerolínea y pide sanciones contundentes por esta actitud discriminatoria.
FACUA.org
España-22/07/2019
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Imagen: flickr.com/boarderland (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la aerolínea Vueling ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Agencia Catalana de Consumo, donde tiene su sede social la compa�ñía, por impedir el embarque de una pasajera acusándola de llevar un b