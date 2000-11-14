FACUA denuncia a Wanadoo por dejar de ofrecer tarifa plana de acceso a Internet
La empresa, que continuó publicitándola hasta el mismo el día en que retiró la oferta, se ha negado a ampliarla durante un plazo razonable, dadas las expectativas creadas en los usuarios.
FACUA.org
España-14/11/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha remitido hoy sendas denuncias contra a Wanadoo a la Dirección General de Comercio y consumo de la Comunidad de Madrid y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, entre otros organ