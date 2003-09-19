FACUA denuncia a Ya.com por anunciar de forma engañosa una tarifa plana de 14,90 euros 'al mes'
"Llegarás a pagar 14,90 €/mes", asegura la compañía. Pero los clientes sólo abonarán está cantidad un mes, el sexto, ya que a partir del siguiente la cuota volverá a ser la misma que al principio, 19,90 euros más IVA.
FACUA.org
España-19/09/2003
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La tarifa plana de acceso a Internet más barata del mercado, 14,90 euros más IVA mensuales, no existe. La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Ya.com ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnolog&