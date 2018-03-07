FACUA denuncia al festival Extremúsika por imponer posibles condiciones abusivas a los asistentes
No permite la entrada con comida y bebida adquiridas en el exterior, pretende grabar imágenes para utilizarlas posteriormente sin el consentimiento del público y que éste asuma todo riesgo que pueda derivarse del evento.
FACUA.org
Extremadura-07/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al festival Extremúsika, que se celebra en la provincia de Cáceres entre el 12 y el 14 de abril, por imponer condiciones abusivas a los asistentes.
La asociación ha presentado sus escritos a instancias de su delegaci&oa