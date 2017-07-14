FACUA denuncia ante el Ayuntamiento de Villaviciosa el mal estado y la falta de servicios en Playa España
Esta zona del litoral asturiano se encuentra llena de rocas arrastradas por las mareas que dificultan el acceso al baño. Además, carece de servicios e infraestructuras básicas para su uso durante el verano.
FACUA.org
Asturias-14/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ayuntamiento de Villaviciosa (Asturias) el mal estado de conservación en el que se encuentra la zona de Playa España, próxima al municipio, así como la falta de servicios habilitados para los bañistas.