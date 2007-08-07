FACUA denuncia ante Industria, Economía y Consumo las nuevas tarifas de 'roaming'
Movistar, Vodafone y Orange distorsionan su estructura tarifaria para cobrar siempre completo el primer minuto, pese a lo establecido en el nuevo Reglamento europeo y la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.
FACUA.org
España-07/08/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Movistar, Vodafone y Orange ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el Servicio de Defensa de la Competencia y el Instituto Nacional del Consumo por distorsionar su estructura tarifaria para cobrar si