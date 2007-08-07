Nuestras accionesVuelve el redondeo

FACUA denuncia ante Industria, Economía y Consumo las nuevas tarifas de 'roaming'

Movistar, Vodafone y Orange distorsionan su estructura tarifaria para cobrar siempre completo el primer minuto, pese a lo establecido en el nuevo Reglamento europeo y la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.

FACUA.org
España-07/08/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Movistar, Vodafone y Orange ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el Servicio de Defensa de la Competencia y el Instituto Nacional del Consumo por distorsionar su estructura tarifaria para cobrar si

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos