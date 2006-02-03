FACUA denuncia ante Industria y Consumo un 'redondeo selectivo' de Telefónica en las cabinas
Obtiene ingresos millonarios hinchando el precio mínimo de las llamadas metropolitanas hasta un 25%. La compañía retiene parte del saldo que debería ser devuelto al no haberse consumido.
FACUA.org
España-03/02/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado una denuncia contra Telefónica ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto Nacional d