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FACUA denuncia ante Industria y Consumo un 'redondeo selectivo' de Telefónica en las cabinas

Obtiene ingresos millonarios hinchando el precio mínimo de las llamadas metropolitanas hasta un 25%. La compañía retiene parte del saldo que debería ser devuelto al no haberse consumido.

FACUA.org
España-03/02/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado una denuncia contra Telefónica ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto Nacional d

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