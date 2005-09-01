FACUA denuncia ante la Comisión Europea los redondeos ilegales en telefonía y la actitud de la CMT
La Federación presentará en los próximos días una demanda judicial contra Movistar, Vodafone y Amena, que culminará la campaña de denuncias iniciada por la Federación en 2003 y que ha sido apoyada por el propio Defensor del Pueblo.
FACUA.org
España-01/09/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado los redondeos al alza ilegales que se aplican en España en la facturación de las llamadas realizadas desde y hacia teléfonos móviles ante el Comisariado para la Sociedad de la Informació