FACUA denuncia el colapso en urgencias y los tiempos de espera en el Hospital Valle del Nalón de Asturias
La asociación ya alertó en junio, sin éxito, a la Consejería de Salud de los crecientes problemas de los usuarios para acceder a citas médicas y pruebas diagnósticas.
FACUA.org
Asturias-26/09/2017
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