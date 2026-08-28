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Riesgo de caídas: FACUA Asturias insta al Ayuntamiento a Gijón a mejorar los accesos a las playas de Peñarrubia y Serín

También alerta del mal estado en el que se encuentra una estructura metálica ubicada en el Paseo del Muro de San Lorenzo.

FACUA.org
Asturias-28/08/2026
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FACUA Asturias ha remitido un escrito a Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón en el que le pide actuar de manera urgente en los accesos a las playas de Peñarrubia y Serín para prevenir posibles accidentes derivados de la falta de mantenimiento y el mal estado en el que se

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