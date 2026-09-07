Vueling, condenada a abonar 1.326 euros a un socio de FACUA que sufrió el retraso de un vuelo de conexión y la cancelación del siguiente
La aerolínea se negaba a pagar la compensación obligatoria que establece la normativa europea con el pretexto de que la incidencia se debió a un problema de "congestión del tráfico aéreo" ajeno a su control.
FACUA.org
Granada-07/09/2026
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La Plaza número 8 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Granada ha condenado a Vueling a abonar 1.326 euros a un socio de FACUA Granada que sufrió junto a su familia el retraso de un vuelo de conexión desde Menorca a Barcelona y la cancelación del siguiente,