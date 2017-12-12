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FACUA denuncia la opacidad de Bankinter ante un fallo que duplicó pagos con tarjeta y retiradas de dinero

La asociación aconseja a los clientes que revisen todos sus movimientos de los últimos días y verifiquen que, de haber sufrido las irregularidades, son corregidas en las últimas horas.

FACUA.org
España-12/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que Bankinter ha ocultado la existencia de un grave fallo que ha duplicado los pagos con tarjeta y las retiradas de efectivo de multitud de clientes, lo que ha provocado que hayan visto disminuido sus saldos irregularmente en los últimos d&iacut

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