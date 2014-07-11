Nuestras accionesEl nuevo articulado equipara manifestaciones espontáneas a las prohibidas

FACUA denuncia la persecución de la protesta social con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

El anteproyecto de ley aprobado este viernes en Consejo de Ministros permite una mayor discrecionalidad y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad, aumenta los comportamientos punibles y las cantidades de las multas. Castiga acciones como las protestas ciudadanas espontáneas o el intento de impedir desahucios.

FACUA.org
España-11/07/2014
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana aprobado este viernes en Consejo de Ministros no refuerza la seguridad sino la inseguridad ciudadana y recorta y persigue el legítimo derecho de protesta a través del aumento de los compor

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