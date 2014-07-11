FACUA denuncia la persecución de la protesta social con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana
El anteproyecto de ley aprobado este viernes en Consejo de Ministros permite una mayor discrecionalidad y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad, aumenta los comportamientos punibles y las cantidades de las multas. Castiga acciones como las protestas ciudadanas espontáneas o el intento de impedir desahucios.
FACUA.org
España-11/07/2014
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El intento de paralizar pacíficamente un desahucio puede ser multado hasta con 30.000 euros | Imagen: Hispantv (CC BY-NC 3.0 ES)
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana aprobado este viernes en Consejo de Ministros no refuerza la seguridad sino la inseguridad ciudadana y recorta y persigue el legítimo derecho de protesta a través del aumento de los compor