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FACUA denuncia la publicidad de Amena.com por ofertar tarifas "sin límites" que en realidad sí los tienen

Orange, propiedad de la marca, se ha negado a rectificar sus anuncios. La asociación pide sanciones a las autoridades de protección al consumidor.

FACUA.org
España-25/10/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado por engañosa la publicidad de Amena.com al ofertar tarifas para hablar, enviar mensajes y navegar por Internet «sin límites» cuando en realidad sí los tienen.

«Adios preocupaciones», «adios l&iacut

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