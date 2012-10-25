FACUA denuncia la publicidad de Amena.com por ofertar tarifas "sin límites" que en realidad sí los tienen
Orange, propiedad de la marca, se ha negado a rectificar sus anuncios. La asociación pide sanciones a las autoridades de protección al consumidor.
FACUA.org
España-25/10/2012
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Además, las dos tarifas que Orange oferta bajo la marca Amena.com no se presentan con el precio final, al omitir el IVA, una práctica prohibida por la ley y muy extendida en el sector.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado por engañosa la publicidad de Amena.com al ofertar tarifas para hablar, enviar mensajes y navegar por Internet «sin límites» cuando en realidad sí los tienen.
«Adios preocupaciones», «adios l&iacut