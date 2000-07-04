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FACUA denuncia la publicidad de un producto de Novartis por vulnerar el Real Decreto sobre 'productos milagro'

El anuncio de Revol Lecitina de Soja utiliza el reclamo "Mantenga su colesterol a raya".

FACUA.org
España-04/07/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado a la empresa Novartis Consumer Health S.A. ante el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Generalidad de Cataluña, entre otros organismos, por atribuir

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