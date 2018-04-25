FACUA denuncia la publicidad sexista de una piscina que oferta un bono a "señoritas de 18 a 28 años" en Linares
La federación ha presentado denuncias contra Piscinas Benidorm ante Consumo, Competencia y el Instituto Andaluz de la Mujer por sus prácticas publicitarias ilícitas en las que usa a las mujeres como reclamo sexual.
FACUA.org
Andalucía-25/04/2018
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FACUA Andalucía ha denunciado la publicidad sexista que la empresa Piscinas Benidorm incluye en los folletos de una de sus instalaciones que mantiene en Linares. En la publicidad, entre varias ofertas de precios, aparece un bono «especial señoritas de 18 a 28 años«.<