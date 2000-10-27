FACUA denuncia la responsabilidad del Gobierno en las subidas de las gasolinas por otorgar total libertad al sector
Repsol ha incrementado en la madrugada de hoy cuatro pesetas el precio de todas las gasolinas y el gasóleo de automoción.
FACUA.org
España-27/10/2000
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Ante la nueva y brutal subida en el día de hoy del precio de los carburantes llevada a cabo por Repsol, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera que el Gobierno central es el principal responsable de la situación, al haber