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FACUA denuncia la última campaña publicitaria de Wanadoo para la promoción de su tarifa plana por engañosa

La empresa oferta su tarifa plana por 10,9 euros mensuales, pero a partir de agosto cobrará el doble.

FACUA.org
España-09/06/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología al proveedor de servicios de Internet Wanadoo por incurrir en publicidad engaños

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