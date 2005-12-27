FACUA denuncia las láminas saciantes y los parches reductores Comodynes Cosmetics
La Federación considera que la forma de presentación de estos productos puede generar un daño añadido por enfocarse a consumidores altamente vulnerables a trastornos de alimentación y problemas tales como la anorexia y bulimia.
FACUA.org
España-27/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Laboratorios Dermofarm-Barcelona por la publicidad de sus «parches reductores» y «láminas saciantes» Comodynes Cosmetics, que vulnera el Real Decreto que prohíbe los conocidos como productos milagro.<