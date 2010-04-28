FACUA denuncia las pulseras Power Balance ante las autoridades sanitarias
Por atribuirles propiedades seudomilagrosas, como el aumento de la fuerza, la flexibilidad y la resistencia, y usar testimonios de famosos.
FACUA.org
España-28/04/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Power Balance España por atribuir propiedades seudomilagrosas a sus pulseras y otros productos como colgantes, tarjetas plásticas y pegatinas.
Las denuncias han sido remitidas, entre otros organismos, a la Direcc