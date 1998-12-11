FACUA denuncia los anuncios televisivos de Osborne, Cointreau, Miura, Caballero y Bacardí
La Secretaría General de Comunicaciones sigue haciendo dejación de sus competencias y no pone fin a la promoción indirecta de bebidas alcohólicas con más de 20º.
FACUA.org
España-11/12/1998
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante la Secretaría General de Comunicaciones (SGC) del Ministerio de Fomento y la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, entre otros orga