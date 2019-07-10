FACUA denuncia por tercera vez al festival Mad Cool por impedir el acceso con comida y bebida
El Ayuntamiento de Madrid comunicó en 2018 que iniciaba un expediente sancionador contra la promotora por este motivo, sin que hasta la fecha haya trascendido si finalmente impuso una multa.
FACUA.org
Madrid-10/07/2019
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Un momento de la edición de 2018 del Mad Cool. | Imagen: Mad Cool Festival.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Mad Cool Festival SL, la promotora del festival de música del mismo nombre, ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid por prohibir el acceso a las instalaciones del evento con alimentos o bebida adquirido