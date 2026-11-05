FACUA denuncia precios inflados en los vuelos que conectan Sevilla y Málaga con Madrid tras la entrada en vigor del decreto que impone topes
La asociación ha remitido al Ministerio de Consumo los datos obtenidos mediante un análisis sobre los precios de los 279 vuelos ofertados del 5 y al 15 de noviembre por las cinco aerolíneas que cubren las rutas entre los dos principales aeropuertos andaluces y el Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
FACUA.org
España-05/11/2026
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