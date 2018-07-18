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FACUA denuncia que Amazon permite la venta de productos nazis y franquistas

En la plataforma pueden encontrarse productos como medallas de las SS, camisetas de Franco y banderas de las dictaduras de Franco y Hitler, entre otros.

FACUA.org
Internacional-18/07/2018
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que Amazon permite la venta de productos de ideología franquista, nazi y fascista a través de su plataforma. La asociación lamenta que la multinacional estadounidense sirva de plataforma comercial para fomentar ideologías ba

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