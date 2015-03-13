FACUA denuncia que el hachazo en renovables fue un montaje que beneficia a las grandes energéticas
El recorte de 3.000 millones de euros de Industria de 2014 se basó en un informe inexistente, dado que el mismo se realizó tres meses después de aprobarse la nueva norma.
FACUA.org
España-13/03/2015
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FACUA considera que el corte a las renovables pretendía demonizarlas para hacer creer que son las responsables de la carestía del servicio | Imagen: Hernán Piñera (CC BY-SA 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el hachazo de 3.000 millones de euros que Industria dio a las renovables en 2014 fue un montaje del Gobierno que benefició a las grandes energéticas. La asociación considera alarmante que el Ejecutivo muestre, una vez má