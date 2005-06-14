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FACUA denuncia que el Ministerio de Industria cierra los ojos ante los posibles riesgos para la salud de la telefonía móvil

La Federación considera lamentable la falta de atención gubernamental a numerosos estudios científicos para favorecer el enriquecimiento de las multinacionales de la telefonía móvil allanándoles el terreno para que puedan colocar las antenas a sus anchas.

FACUA.org
España-14/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio está cerrando los ojos ante los numerosos estudios científicos que ponen de manifiesto posibles riesgos para la salud de sus radiaciones.

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