FACUA denuncia que el modelo liberalizador del Gobierno está perjudicando gravemente a los usuarios de telecomunicaciones
La Federación presenta el informe El servicio universal de telecomunicaciones en España, donde advierte que la competencia en el sector es más virtual que real, demanda la creación de un fondo financiado por todos los operadores para garantizar la calidad del servicio y critica que las economías domésticas están sufriendo importantes subidas de precios y un cúmulo de irregularidades.
FACUA.org
España-16/07/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado el informe El servicio universal de telecomunicaciones en España, realizado por encargo de su confederación, ASGECO, donde denuncia que el modelo liberalizador del Gobierno está perjudicando gravement