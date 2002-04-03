FACUA denuncia que el sector telefónico tiene tras la liberalización menos calidad, más irregularidades y un control casi inexistente
La telefonía es el sector más denunciado por los consumidores, fundamentalmente por el cobro irregular de llamadas no realizadas y servicios no contratados.
FACUA.org
España-03/04/2002
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Menos calidad, más irregularidades y un control casi inexistente por parte de los organismos competentes. Así valora la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) la situación del sector de las telecomunicaciones tras cuatro a&nti