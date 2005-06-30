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FACUA denuncia que en las rebajas cada vez más comercios anuncian descuentos muy superiores a los reales

La Federación alerta a los consumidores sobre siete tipos de ofertas gancho engañosas que determinados establecimientos suelen lanzar en la temporada de rebajas.

FACUA.org
España-30/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que en las rebajas cada vez más comercios anuncian descuentos muy superiores a los reales, utilizando el reclamo «50%» en sus campañas publicitarias y acompañándolo, en letra pequeña, de la p

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