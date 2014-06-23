FACUA denuncia que Jazztel y Vodafone siguen incumpliendo la ley al cobrar por los recibos en papel
La asociación reclamó multas en agosto de 2013 a las Administraciones competentes. La ilegalidad de esta práctica se ha visto reforzada ahora por la nueva normativa en materia de defensa de los derechos de los consumidores.
FACUA.org
España-23/06/2014
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FACUA entiende que no se puede obligar al consumidor a poseer el servicio de comunicación electrónica para consultar sus facturas, ya que éstas son un documento que por derecho se debe recibir gratuitamente.
FACUA-Consumidores en Acción prepara nuevas denuncias contra las operadoras de telecomunicaciones Jazztel y Vodafone por continuar incumpliendo la ley al cobrar 1 euros más IVA (1,21 euros) por emitir la factura física o de papel a los usuarios.
La asociación ya