Nuestras accionesLa organización continúa esperando sanciones por parte de las Administraciones

FACUA denuncia que Jazztel y Vodafone siguen incumpliendo la ley al cobrar por los recibos en papel

La asociación reclamó multas en agosto de 2013 a las Administraciones competentes. La ilegalidad de esta práctica se ha visto reforzada ahora por la nueva normativa en materia de defensa de los derechos de los consumidores.

FACUA.org
España-23/06/2014
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FACUA-Consumidores en Acción prepara nuevas denuncias contra las operadoras de telecomunicaciones Jazztel y Vodafone por continuar incumpliendo la ley al cobrar 1 euros más IVA (1,21 euros) por emitir la factura física o de papel a los usuarios.

La asociación ya

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