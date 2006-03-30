FACUA denuncia que las subidas del butano en lo que va de año quintuplican la inflación anual estimada
La Federación critica la política inflacionista del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
FACUA.org
España-30/03/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que las dos primeras subidas trimestrales del gas butano aprobadas por el Gobierno suponen un auténtico atentado contra la economía de los consumidores y llegan a multiplicar por cinco la inflación anual e