FACUA denuncia que las tabaqueras dirigen su publicidad a los adolescentes mostrándoles el tabaco como un símbolo de independencia y madurez
La Federación advierte que el 80% de los fumadores se introduce en el vicio entre los 13 y los 16 años y demanda al Gobierno y las comunidades autónomas campañas de concienciación sobre los peligros del tabaco.
FACUA.org
España-31/05/2001
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Con motivo de la conmemoración, el 31 de mayo, del Día Mundial Sin Tabaco, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que las tabaqueras dirigen sus campañas publicitarias a los adolescentes mostrándoles su prod