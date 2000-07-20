FACUA denuncia que uno de cada tres anuncios televisivos de productos lácteos vulnera la legislación publicitaria
La Federación ha elaborado un informe sobre la publicidad del sector basado en el análisis de veinticuatro spots.
FACUA.org
España-20/07/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) publica en el último número de su revista, Consumerismo, un informe sobre la publicidad de los productos lácteos que revela que, dentro del sector, uno de cada tres anuncios vulnera la