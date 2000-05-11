FACUA denuncia un anuncio de la marca de agua mineral Montaña Azul por atentar contra la dignidad de la mujer
La publicidad de la empresa presenta a una atractiva rubia apoyada sobre un refrigerador y el texto: "¿No echa en falta algo en su oficina?".
FACUA.org
España-11/05/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado a la empresa radicada en Madrid Montaña Azul, Compañía de Aguas, ante el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid, entre otros or