FACUA denuncia un anuncio del whisky White Label por atentar contra la dignidad de la mujer
Muestra un vaso en cuyo borde se ven las marcas de carmín que han dejado unos labios, acompañado del texto: "Seguramente, ésta es la única ocasión en que desearás que acaben con tu botella de White Label".
FACUA.org
España-10/11/1997
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha presentado sendas denuncias ante el Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales, el Instituto Nacional del Consumo y la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sa