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FACUA desaconseja el regalo de teléfonos móviles a niños en estas fiestas

La Federación presenta una página web sobre los posibles efectos en la salud de las radiaciones de la telefonía móvil.

FACUA.org
España-20/12/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) desaconseja que en estas fiestas se regalen teléfonos móviles a los niños como precaución ante los posibles efectos en la salud de sus radiaciones. Esta es una de las recomendac

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