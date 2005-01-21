FACUA desarrolla una campaña en defensa de los afectados por defectos de fabricación en vehículos Chrysler Voyager y Jeep
Afectados por fallos de fabricación en estos vehículos están acudiendo a la Federación para poner de manifiesto las irregularidades.
FACUA.org
España-21/01/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) está desarrollando una campaña en defensa de los afectados por defectos de fabricación en vehículos Chrysler Voyager y Jeep.
Afectados por fallos de fabricación en estos vehículos est&a