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FACUA desmiente a Montero: la directiva europea del IVA sí permite establecer tipos reducidos para la luz

La ministra de Hacienda ha inventado que España no puede bajar el impuesto en la factura eléctrica "de forma discrecional, sino en armonía con el resto de países". Bélgica lo hizo hace cuatro años.

FACUA.org
España-21/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción considera bochornoso que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya inventado que España no puede reducir el IVA de la factura eléctrica de las familias cuando la directiva europea que regula el impuesto perm

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