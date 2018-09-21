FACUA desmiente a Montero: la directiva europea del IVA sí permite establecer tipos reducidos para la luz
La ministra de Hacienda ha inventado que España no puede bajar el impuesto en la factura eléctrica "de forma discrecional, sino en armonía con el resto de países". Bélgica lo hizo hace cuatro años.
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España-21/09/2018
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
FACUA-Consumidores en Acción considera bochornoso que la ministra de Hacienda, Mar�ía Jesús Montero, haya inventado que España no puede reducir el IVA de la factura eléctrica de las familias cuando la directiva europea que regula el impuesto perm