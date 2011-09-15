Nuestras accionesAnorexia y bulimia

FACUA detecta casi una treintena de blogs donde se promueven y fomentan los trastornos alimenticios

La asociación pide al Ministerio de Sanidad que emprenda las actuaciones para retirar estas webs. Autolesiones, uso desmesurado de laxantes y otros fármacos para expulsar los alimentos o perder el apetito y carreras de peso son algunas de las prácticas que fomentan estas páginas.

FACUA.org
España-15/09/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha detectado veintiocho blogs de origen nacional donde se promueve y fomenta la anorexia y la bulimia.

La asociación ha realizado una investigación por medio del análisis de bitácoras donde se relatan vivencias y

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