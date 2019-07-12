Nuestras accionesUn envase de 1 litro de esta clase cuesta entre 2,99 y 5,99 euros

FACUA detecta diferencias de hasta el 100% en el precio de la botella de aceite de oliva virgen extra

Analizados los precios de 42 marcas, con sus distintos productos y envases, en cinco cadenas de supermercados e hipermercados. Una misma firma puede variar su precio hasta un 75% en función del establecimiento.

FACUA.org
España-12/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha detectado diferencias de hasta el 100% (3,00 euros/litro) entre la botella de 1 litro más cara y la más económica de aceite de oliva virgen extra. Éste es uno de los datos que arroja el estudio comparativo (

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