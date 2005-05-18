FACUA detecta diferencias de hasta el 275% al analizar el coste del carné de conducir en veintiséis ciudades
A Coruña, Granada y Sevilla son las ciudades más económicas, frente a Murcia, Zaragoza y Pamplona, las más caras.
FACUA.org
España-18/05/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Sacarse el carné de conducir aprobando a la primera cuesta en España una media de 838,88 euros. Si comparan precios entre las autoescuelas de su ciudad, los usuarios pueden lograr un ahorro de hasta el 76%. Estas son algunas de las conclusiones de un estudio realizado por la Federac