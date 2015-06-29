Nuestras accionesLas variaciones llegan a los 46 céntimos por litro

FACUA detecta diferencias de hasta el 85% en los precios de la leche entera en junio

Pascual, Asturiana, Covap y President, las marcas más caras en envases de brik de 1 litro. El precio medio ha disminuido un 6% en el último año, cuatro céntimos de bajada.

FACUA.org
España-29/06/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha detectado diferencias de hasta el 85% (46 céntimos por litro) en el precio del brik de leche de vaca entera uperizada. Así se desprende de los resultados del estudio comparativo (

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